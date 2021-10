Burioni: “Nobel a Parisi ma non alla virologa Heather” (Di martedì 5 ottobre 2021) “Abbiamo vinto gli europei e via dicendo ma questo sorpassa tutto: un italiano, Giorgio Parisi, ha vinto pure il premio Nobel. Che orgoglio. Che 2021!”, così su Twitter Roberto Burioni commenta con entusiasmo. Poi però, in vena di battute ‘ma mica poi tanto’, tira una frecciatina a Heather Parisi con la quale ha discusso più volte sui social per via delle posizioni no-vax e complottiste della ballerina. “Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virologa“. Parisi, professore ordinario di Fisica Teorica alla Sapienza di Roma, già Presidente dell’Accademia dei Lincei, è il sesto italiano a ottenere l’ambito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) “Abbiamo vinto gli europei e via dicendo ma questo sorpassa tutto: un italiano, Giorgio, ha vinto pure il premio. Che orgoglio. Che 2021!”, così su Twitter Robertocommenta con entusiasmo. Poi però, in vena di battute ‘ma mica poi tanto’, tira una frecciatina acon la quale ha discusso più volte sui social per via delle posizioni no-vax e complottiste della ballerina. “Preciso per i più distratti che il premioè stato conferito a Giorgio, fisico. Non a“., professore ordinario di Fisica TeoricaSapienza di Roma, già Presidente dell’Accademia dei Lincei, è il sesto italiano a ottenere l’ambito ...

Giorgio Parisi ha vinto il Nobel per la fisica Da 62 anni l'accademia della scienza non assegnava un premio a un ricercatore attivo in Itala. Parisi è infatti professore ordinario di Fisica Teorica alla Sapienza Università di Roma: è stato premiat ...

