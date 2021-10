Buckingham Palace trema | è in arrivo un nuovo libro-bomba sulla royal family

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 ottobre 2021) Non bastassero i continui attacchi di Harry e Meghan Markle, Buckingham Palace si prepara ad affrontare una nuova tempesta. Tina Brown, ex direttore di Vanity Fair America e autrice nel 2007 di un’esplosiva biografia sulla principessa Diana, sta per dare alle stampe un nuovo volume «molto intimo e dettagliato» sui Windsor che «cambierà per sempre la percezione della famiglia reale». Il libro che promette «potenti rivelazioni» sui royal britannici si intitola The Palace Papers: Inside The House Of Windsor – The Truth And The Turmoil (Le carte del palazzo. Dentro la casa dei Windsor – La verità e il tumulto) e sarà pubblicato nell’aprile 2022, giusto qualche mese prima di un altro esplosivo tomo: il libro di memorie del principe Harry. La regina Elisabetta, che proprio nel 2022 celebra il Giubileo di platino (settant’anni sul trono) di certo non ha fatto i salti di gioia alla notizia del nuovo libro in arrivo.