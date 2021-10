Brumotti aggredito con ferocia a Foggia | in 15 lo accerchiano e lo massacrano di pugni al viso video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 ottobre 2021) È successo ancora. E ancora una volta con unapiù sconvolgente della precedente. Nel primo pomeriggio di oggi Vittorio, il biker inviato di Striscia la Notizia, tornato in missione anti-pusher – in questo caso nella piazza di– ha subito l’ennesima aggressione brutale. Stando a quanto riferito in queste ore daToday, almeno una quindicina di persone avrebbero accerchiato. Minacciato. E colpito conin faccia il campione delle due ruote. Il referto ospedaliero, allora, indica per la guarigione trenta giorni di prognosi per trauma facciale.: ferito al volto, 30 giorni di prognosi Succede tutto nel primo pomeriggio di oggi (martedì 5 ottobre ndr), a San Bernardino di San Severo ...