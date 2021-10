‘Bruciati vivi’ | Daniela Stallo torna in libreria con un noir atipico

Leggi su 900letterario

(Di martedì 5 ottobre 2021) Bruciati vivi, edito da Arkadia Editore, è il secondo libro di. La scrittrice, nata a Taranto nel 1966, ha studiato giurisprudenza e ha vinto il concorso per la cattedra di diritto nelle scuole superiori presto. Ha iniziato a insegnare a 26 anni, in un professionale, in un paese del tarantino, dove già aveva incominciato a mettere da parte ricordi di colleghi e vita scolastica. Giornalista pubblicista prima nel giornale diocesano, già dal liceo scriveva di libri e, poi, in un quotidiano cittadino, a Taranto, si occupava di questioni amministrative e sindacali. Vive a Pisa, dove insegna diritto, dopo molti anni di pendolarismo. La sua opera prima è La città sul mare una raccolta di racconti per ragazzi e ragazze, ispirati a Taranto. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, ...