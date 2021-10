BP investirà 269 milioni nella raffineria USA di Cherry Point

(Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Scambia in profit Bp Plc, che lievita dell’1,02%. La società ha fatto sapere che sta investendo 269di dollari in tre progettisuadinello stato di Washington. Tale investimento fa parte del piano di BP per arrivare a zero emissioni entro il 2050. La major petrolifera prevede di ridurre le emissioni di anidride carbonica delladi 160.000 tonte all’anno e di raddoppiare la sua capacità produttiva di diesel da fonti rinnovabili. Il mercato sta premiando il titolo della società che prevede dai progetti la creazione di oltre 300 nuovi posti di lavori, nei prossimi tre anni.L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bp Plc più pronunciata rispetto ...

