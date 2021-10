Botte di governo: approvata delega fiscale, ma la Lega diserta il Cdm (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott – Più di lotta che di governo, almeno stavolta. La Lega ha disertato il Consiglio dei ministri che ha poi comunque dato il via libera alla deLega per la riforma catastale. Alla riunione del Cdm i ministri leghisti non si sono proprio presentati. Tra questi Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, che aveva già optato per abbandonare il tavolo durante la cabina di regia chiedendo ulteriore tempo per approfondimenti. La Lega diserta il Cdm: “Non votiamo sulla fiducia” Se la revisione del catasto, come noto, proprio non piace al partito guidato da Matteo Salvini, i leghisti pare abbiano posto pure una questione “di metodo”. Alla base della contestazione l’aver ricevuto “le carte” soltanto all’ultimo. Aspetto che stando a quanto appreso dall’Ansa secondo la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott – Più di lotta che di, almeno stavolta. Lahato il Consiglio dei ministri che ha poi comunque dato il via libera allaper la riforma catastale. Alla riunione del Cdm i ministri leghisti non si sono proprio presentati. Tra questi Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, che aveva già optato per abbandonare il tavolo durante la cabina di regia chiedendo ulteriore tempo per approfondimenti. Lail Cdm: “Non votiamo sulla fiducia” Se la revisione del catasto, come noto, proprio non piace al partito guidato da Matteo Salvini, i leghisti pare abbiano posto pure una questione “di metodo”. Alla base della contestazione l’aver ricevuto “le carte” soltanto all’ultimo. Aspetto che stando a quanto appreso dall’Ansa secondo la ...

