Borsellino quater, il pg chiede la conferma in Cassazione delle condanne per il depistaggio di via D’Amelio: “Pagina vergognosa e tragica” (Di martedì 5 ottobre 2021) Il sostituto procuratore generale della Cassazione, Pietro Gaeta, ha chiesto la conferma delle quattro condanne emesse nel processo “Borsellino quater” sulla strage di via D’Amelio e i successivi depistaggi nelle indagini. Nel novembre 2019 la Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta, confermando la decisione di primo grado, aveva inflitto l’ergastolo ai boss palermitani Salvatore Madonia e Vittorio Tutino e dieci anni di carcere ciascuno ai falsi collaboratori di giustizia Calogero Pulci e Francesco Andriotta, dichiarando prescritta la calunnia pluriaggravata dell’altro falso pentito, Vincenzo Scarantino. Le falsità dichiarate da Pulci, Andriotta e Scarantino – ha detto il sostituto pg in requisitoria – sono “una mostruosa costruzione calunniatrice“, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Il sostituto procuratore generale della, Pietro Gaeta, ha chiesto laquattroemesse nel processo “” sulla strage di viae i successivi depistaggi nelle indagini. Nel novembre 2019 la Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta,ndo la decisione di primo grado, aveva inflitto l’ergastolo ai boss palermitani Salvatore Madonia e Vittorio Tutino e dieci anni di carcere ciascuno ai falsi collaboratori di giustizia Calogero Pulci e Francesco Andriotta, dichiarando prescritta la calunnia pluriaggravata dell’altro falso pentito, Vincenzo Scarantino. Le falsità dichiarate da Pulci, Andriotta e Scarantino – ha detto il sostituto pg in requisitoria – sono “una mostruosa costruzione calunniatrice“, ...

