Borsa: Europa contrastata con futures Usa e Pmi, Milano +0,7% (Di martedì 5 ottobre 2021) Borse europee contrastate con i futures Usa positivi e dopo il rialzo sopra le stime della produzione industriale in Francia. Meglio delle attese anche gli indici Pmi diffusi Oltralpe, in Germania e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) Borse europee contrastate con iUsa positivi e dopo il rialzo sopra le stime della produzione industriale in Francia. Meglio delle attese anche gli indici Pmi diffusi Oltralpe, in Germania e ...

Borsa: Asia in rosso, balzano le materie prime, Tokyo - 2,19% Positivi i futures sull'Europa e sui listini Usa in attesa della produzione industriale francese e degli indici Pmi di Francia, Germania, del Regno Unito e dell'Ue, limitatamente però al comparto del ...

Borse europee in rosso con Wall Street. Petrolio al top dal 2014, crolla il Nasdaq Il Sole 24 ORE Stellantis accelera sulle auto elettriche per rispondere alla crisi dei chip La carenza di semiconduttori accelera ancora di più la transizione per il Gruppo italo-francese che, in pochi anni, è passato da «niente elettrico», a «l’elettrico prima di tutto» ...

Mediobanca-Generali, la storia infinita del Leone di Trieste La compagnia rinnoverà il board in aprile, ma i grandi soci hanno già preso posizione. Nagel si schiera in difesa di Donnet e dei suoi risultati. Del Vecchio e Caltagirone chiedono più discontinuità ...

