Boris: al via le riprese della nuova stagione targata Disney+. Il cast (Di martedì 5 ottobre 2021) Primo ciak di Boris Sono partite ieri a Roma le riprese della quarta stagione di Boris, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. La serie cult comedy, dopo tre stagioni e un film, torna sugli schermi per raccontare ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione. Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana low budget, intitolata “Gli occhi del cuore”, la quarta stagione racconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti? Nel ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 5 ottobre 2021) Primo ciak diSono partite ieri a Roma lequartadi, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. La serie cult comedy, dopo tre stagioni e un film, torna sugli schermi per raccontare ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema etelevisione. Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana low budget, intitolata “Gli occhi del cuore”, la quartaracconterà il ritornostorica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti? Nel ...

Boris 4, al via le riprese della quarta stagione, prossimamente su Disney+ Movieplayer.it Boris: primo ciak per la nuova stagione targata Disney+. Il cast Sono partite ieri a Roma le riprese della quarta stagione di Boris, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. La serie cult comedy, dopo tre stagioni e un film, torna sugli schermi p ...

Boris 4, al via le riprese della quarta stagione, prossimamente su Disney+ Le riprese di Boris 4 sono ufficialmente iniziate a Roma: la quarta stagione della serie uscirà prossimamente su Disney+. Sono partite ieri a Roma le riprese di Boris 4, scritta e diretta da Giacomo C ...

