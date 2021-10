Bonus TV, al 1 Ottobre sono oltre 1,2 milioni i contributi erogati per tv/decoder (Di martedì 5 ottobre 2021) Superata la soglia di 1 milione di televisori acquistati con gli incentivi. In due mesi raddoppiato l’utilizzo delle risorse stanziate e circa 500.000 televisori smaltiti “virtuosamente”.Secondo i dati del Ministero per lo Sviluppo Economico, aggiornati al... Leggi su digital-news (Di martedì 5 ottobre 2021) Superata la soglia di 1 milione di televisori acquistati con gli incentivi. In due mesi raddoppiato l’utilizzo delle risorse stanziate e circa 500.000 televisori smaltiti “virtuosamente”.Secondo i dati del Ministero per lo Sviluppo Economico, aggiornati al...

Advertising

AgevolazioniTI : Crotone. APERTI I BANDI VOUCHER DIGITALI E VOUCHER TURISMO #aiutialleimprese #covid19 #coronavirus #decretorilancio… - fabiaiz : @TIM4USara Ciao, ma l'offerta con bonus pc 500€ é ancora attivabile ? Perché il decreto scadeva il 1 ottobre ma la… - claudioit961 : @AAlberiga Non lo so ancora, ma comunque una seconda possibilità si da a tutti; devono uscire dal governo, però il… - Agenparl : Roma, Palazzo dei Congressi 7 ottobre. Commercialisti: presentazione rapporto annuale sulla professione redatto dal… - DiMarzio : #Fantacalcio | ? #Zaniolo a secco di bonus. Rendimento top, invece, per due suoi compagni di reparto. Il punto sull… -