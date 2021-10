Bonus Sanificazione 2021: come funziona, come richiederlo, importo e a chi spetta. Tutto quello che c’è da sapere (Di martedì 5 ottobre 2021) Ci siamo. Da ieri, lunedì 4 ottobre, è possibile presentare la domanda per il credito di imposta per la Sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, Bonus introdotto con il decreto legge sostegni bis. Ma come funziona? E chi può richiedere questa misura? Bonus Sanificazione 2021: come funziona, come presentare la domanda come si legge sul sito dell’Agenzia dell’Entrate, il “decreto Sostegni-bis ha introdotto un credito d’imposta per i contribuenti che hanno adottato misure di Sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e che hanno acquistato dei dispositivi di protezione individuale”. Si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Ci siamo. Da ieri, lunedì 4 ottobre, è possibile presentare la domanda per il credito di imposta per lae l’acquisto dei dispositivi di protezione,introdotto con il decreto legge sostegni bis. Ma? E chi può richiedere questa misura?presentare la domandasi legge sul sito dell’Agenzia dell’Entrate, il “decreto Sostegni-bis ha introdotto un credito d’imposta per i contribuenti che hanno adottato misure didegli ambienti e degli strumenti utilizzati e che hanno acquistato dei dispositivi di protezione individuale”. Si ...

CorriereCitta : Bonus Sanificazione 2021: come funziona, come richiederlo, importo e a chi spetta. Tutto quello che c’è da sapere - infoiteconomia : Bonus sanificazione 2021: scadenza, importi e requisiti - impresacity : Fisco: al via il bonus sanificazione: Spese per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19:… - HorecaNewsit : Bonus sanificazione: ecco come richiederlo. C'è tempo fino al 4 novembre 2021 - statodelsud : Bonus sanificazione 2021 anti-Covid, a chi spetta e come ottenerlo. FOTO -