Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti martedì 5 ottobre (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus della Lombardia aggiornato a martedì 5 ottobre 2021. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, una di quelle maggiormente colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 288 nuovi contagi, 7 morti, 61.204 tamponi totali, 59 (+3) ricoverati in terapia intensiva, 358 (+11) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a2021. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una di quelle maggiormente colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 288 nuovi, 7, 61.204 tamponi totali, 59 (+3) ricoverati in terapia intensiva, 358 (+11) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

