Biella – Si celebrano i 100 anni dall’inaugurazione del Campo sportivo “Rivetti”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Verrà rievocata la prima partita in serie A Biellese-Novese andata in onda nel 1921 Il 9 ottobre del 1921, era una domenica, veniva inaugurato il. Era ubicato nell’allora via Tripoli, a due passi da dove oggi c’è l’hub vaccinale della Biverbanca. Su quel terreno la storica Biellese disputò due campionati di serie A, nella stagione 1921-1922 e 1928-1929. L’esordio del 1921 fu contro la Novese, futura campione d’Italia. Cent’dopo l’amministrazione comunale della Città di, in collaborazione con la Biellese e la Novese, renderà onore e ricorderà questoversario celebrando i pionieri di un calcio che non tornerà più ma che rimane impresso sui libri di storia. Per l’occasione questo sabato 9 ottobre si svolgerà uno speciale torneo giovanile con ...