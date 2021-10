Benzina, prezzo alle stelle: quanto costa oggi. I grafici del Mite (Di martedì 5 ottobre 2021) I prezzi dei carburanti salgono ancora, in scia ai recenti aumenti del prezzo del petrolio e delle quotazioni dei prodotti raffinati nel Mediterraneo. Dopo il metano per auto alle stelle , secondo ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) I prezzi dei carburanti salgono ancora, in scia ai recenti aumenti deldel petrolio e delle quotazioni dei prodotti raffinati nel Mediterraneo. Dopo il metano per auto, secondo ...

Advertising

Mega_Fauna : RT @RaiNews: Secondo le rilevazioni del Mite, la scorsa settimana il prezzo medio della benzina in modalità self è aumentato di 10,5 centes… - DanieleDann1 : ??#Benzina a +10 centesimi in una settimana, al self è a 1.687 euro al litro. Secondo il Mite, la scorsa settimana i… - infoiteconomia : Prezzo del metano raddoppiato, la rabbia degli automobilisti: 'E' assurdo, ora conviene andare a benzina' - infoiteconomia : Benzina, prezzo alle stelle: quanto costa oggi. I grafici del Mite - RaiNews : Secondo le rilevazioni del Mite, la scorsa settimana il prezzo medio della benzina in modalità self è aumentato di… -