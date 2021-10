Benevento, Foggia squalificato per tre giornate: ha inseguito e insultato l’arbitro (Di martedì 5 ottobre 2021) Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, è stato squalificato per tre giornate: ecco la nota del Giudice Sportivo Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, squalificato per tre giornate dal Giudice Sportivo: ecco la nota del Giudice Sportivo di Serie B relativa alla gara contro il Perugia. SQUALIFICA PER TRE giornate EFFETTIVE DI GARA, AMMENDA DI € 5.000,00 ED AMMONIZIONE (PRIMA SANZIONE)Foggia Pasquale (Benevento): per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, con atteggiamento provocatorio rivolto all’arbitro espressioni irriguardose; all’atto del provvedimento di espulsione, mentre il Direttore di gara si allontanava in direzione degli spogliatoi, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Pasquale, direttore sportivo del, è statoper tre: ecco la nota del Giudice Sportivo Pasquale, direttore sportivo delper tredal Giudice Sportivo: ecco la nota del Giudice Sportivo di Serie B relativa alla gara contro il Perugia. SQUALIFICA PER TREEFFETTIVE DI GARA, AMMENDA DI € 5.000,00 ED AMMONIZIONE (PRIMA SANZIONE)Pasquale (): per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, con atteggiamento provocatorio rivolto alespressioni irriguardose; all’atto del provvedimento di espulsione, mentre il Direttore di gara si allontanava in direzione degli spogliatoi, ...

