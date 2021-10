Belluno | madre di 3 figli appesa nel vuoto sul ponte tibetano | salvata dalla carabiniera dopo 4 ore di colloquio

(Di martedì 5 ottobre 2021) Voleva buttarsi da un, togliersi la vita, maquattroore di dialogo, difficile e doloroso, una donna come lei l'ha convinta a scegliere la vita, scavalcare di nuovo la balaustra e ...

Voleva buttarsi da un ponte tibetano, togliersi la vita, ma dopo quattroore di dialogo, difficile e doloroso, una donna come lei l'ha convinta a scegliere la vita, scavalcare di nuovo la balaustra e ...

PERAROLO DI CADORE (BELLUNO). Appesa a una corda sospesa nel vuoto, a 80 metri di altezza: pronta a buttarsi, travolta dalla disperazione. Una donna, domenica mattina, minacciava il suicidio dal ponte ...