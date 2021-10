Belgio | Martinez | “Lukaku è un vero ‘9’ Barcellona? Penso alla Nations League”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 ottobre 2021) “Mi sono sempre chiesto come una nazione di 11 milioni di abitanti potesse produrre giocatori così diversi, per caratteristiche; è una generazione speciale e meriterebbe un titolo.? A 16 anni era già pronto, ma è davcresciuto all’estero. Ho potuto godermelo a 19 anni, tra le fila dell’Everton: era ossessionato dagli obiettivi. Romelu è un‘9’: può giocare spalleporta, penetrare negli spazi, ha una grande condizione fisica, ma soprattutto il suo grande talento è nella capacità di segnare.? Non ho pensato a questa possibilità, sono concentrato sulladel, questo è tutto ciò che preoccupa“. Robertosi è così espresso per le colonne di ‘As’, delineando l’attuale situazione ...