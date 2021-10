Beautiful anticipazioni: inizia il triangolo Liam-Steffy-Finnegan, come finirà? (Di martedì 5 ottobre 2021) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 6 ottobre 2021? Siete pronti per scoprire quello che accadrà a Los Angeles? come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap. Quinn vuole a tutti i costi che Shauna e Ridge si sposino una seconda volta. Ma questo matrimonio si farà o non si farà? Brooke ha capito che dietro alla fine della sua storia con Ridge c’è lo zampino della Fuller ma non ha le prove per dimostrarlo. Ci aspettavamo poi che Thomas facesse qualcosa per sua sorella, che è ormai nel tunnel della dipendenza da farmaci e invece il Forrester che cosa fa? Porta altre pillole a sua sorella, pensando di aiutarla. In realtà la tiene sotto scacco. Ma qualcuno si renderà conto delle difficoltà che Steffy sta affrontando? E perchè ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 ottobre 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 6 ottobre 2021? Siete pronti per scoprire quello che accadrà a Los Angeles?sempre arrivano le nostreche ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap. Quinn vuole a tutti i costi che Shauna e Ridge si sposino una seconda volta. Ma questo matrimonio si farà o non si farà? Brooke ha capito che dietro alla fine della sua storia con Ridge c’è lo zampino della Fuller ma non ha le prove per dimostrarlo. Ci aspettavamo poi che Thomas facesse qualcosa per sua sorella, che è ormai nel tunnel della dipendenza da farmaci e invece il Forrester che cosa fa? Porta altre pillole a sua sorella, pensando di aiutarla. In realtà la tiene sotto scacco. Ma qualcuno si renderà conto delle difficoltà chesta affrontando? E perchè ...

