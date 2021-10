Basket: Treviso, esordio con gioia in Champions League 2021-2022. Dura sconfitta di Sassari a Ludwigsburg (Di martedì 5 ottobre 2021) Una vittoria e una sconfitta nella serata italiana che apre la prima giornata di Basketball Champions League 2021-2022. Per Treviso arriva il successo di debutto sul proscenio internazionale con l’attuale società, mentre a Sassari emerge più di un problema nella Dura sconfitta esterna in quel di Ludwigsburg. NUTRIBULLET Treviso-VEF RIGA 91-85 (23-22, 42-52, 65-64)Partita vietata ai deboli di cuore al PalaVerde per l’esordio di Treviso Basket nel girone. La partenza è tutto sommato equilibrata, con Walker che prova a far male e la coppia Sims-Akele che risponde. L’ex Trieste fa la voce (molto) grossa, ma i padroni di casa reggono e ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) Una vittoria e unanella serata italiana che apre la prima giornata diball. Perarriva il successo di debutto sul proscenio internazionale con l’attuale società, mentre aemerge più di un problema nellaesterna in quel di. NUTRIBULLET-VEF RIGA 91-85 (23-22, 42-52, 65-64)Partita vietata ai deboli di cuore al PalaVerde per l’dinel girone. La partenza è tutto sommato equilibrata, con Walker che prova a far male e la coppia Sims-Akele che risponde. L’ex Trieste fa la voce (molto) grossa, ma i padroni di casa reggono e ...

Advertising

LegaBasketA : #GAMEDAY?? Al via l'avventura in @BasketballCL per @dinamo_sassari, @treviso_basket e @HappycasaNBB, impegnate tra o… - OA_Sport : Basket: è gioia per Treviso all'esordio in Champions League. Sassari, brutto inizio in Germania - RaiSport : ?? #Basket #Champions: #Sassari ko in #Germania, #Treviso batte il #Riga Sardi sconfitti dal #Ludwigsburg 94-81, ven… - sportface2016 : Basket, #ChampionsLeague 2021/2022, #Treviso-#Riga 91-85: cronaca e tabellino - heavyrock70 : RT @vitasportivait: ?? #BasketballCL | G1 ?? Il protagonista Esordio perfetto di @treviso_basket in @BasketballCL, i lettoni del @vefriga b… -