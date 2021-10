Basket | si ritira Pau Gasol a 41 anni Per lui due titoli NBA | un Mondiale | tre Europei e tre medaglie alle Olimpiadi

Leggi su oasport

(Di martedì 5 ottobre 2021) Una delle stelle più importanti non solo delspagnolo, ma di quello europeo in generale, chiude la propria carriera agonistica. A 41Paudice basta, e lo fa dopo aver ottenuto l’ultimo degli obiettivi che cercava: l’apprododi Tokyo, le quinte della sua lunghissima carriera. Si era accordato a febbraio con il Barcellona, il club che per primo credette in lui e lo lanciò a cavallo tra i due millenni (con annessi due campionati e una Copa del Rey), per recuperare la forma, l’aveva aiutato ad arrivare in finale di Eurolega: ora l’addio annunciato in una conferenza stampa. In NBA dal 2001 al 2019,ha vinto duecon i Los Angeles Lakers, nel 2009 (4-1 sugli Orlando Magic) e nel 2010 (4-3 sui Boston Celtics), sempre recitando un ...