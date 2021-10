Basket | Pau Gasol annuncia il ritiro | Decisione sofferta ma ponderata

(Di martedì 5 ottobre 2021) La notizia era nell'aria da giorni ma adesso non ci sono più dubbi: il cestista Pau, a 41 anni da poco compiuti, ha deciso di dire basta e di ritirarsi dalgiocato . L'annuncio ufficiale ...

La notizia era nell'aria da giorni ma adesso non ci sono più dubbi: il cestistaGasol , a 41 anni da poco compiuti, ha deciso di dire basta e di ritirarsi dalgiocato . L'annuncio ufficiale è arrivato oggi dallo stesso Gasol, in una conferenza tenutasi nel Liceu della ...Gasol ha annunciato a Barcellona la fine della sua carriera da giocatore professionista. A 41 anni la stella deliberico ha deciso quindi di dire basta, dopo aver conquistato tutti i ...Barcellona, 5 ottobre 2021 - La notizia era nell’aria da giorni ma adesso non ci sono più dubbi: il cestista Pau Gasol, a 41 anni da poco compiuti, ha deciso di dire basta e di ritirarsi dal basket gi ...La Fortitudo Kigili Bologna è ormai ad un passo dal tesserare il playmaker americano Michael Thompson (32 anni, 1.78, college: Northwestern). E' lunga la carriera ...