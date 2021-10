Basket femminile, Eurolega: Venezia e Schio sognano in grande (Di martedì 5 ottobre 2021) Parte domani l’Eurolega femminile di Basket e ai blocchi di partenza ci sono due squadre italiane. Sui parquet del Vecchio Continente, infatti, scenderanno l’Umana Reyer Venezia e la Beretta Famila Schio, con le due squadre che puntano ai playoff. Si parte domani sera a Venezia, dove l’Umana riceve il KSC Szekszard, arrivata nel tabellone principale dal torneo di qualificazione. Le due formazioni si sono affrontate pochi mesi fa nella semifinale di Eurocup e le italiane si sono imposte 63-58 al termine di un match equilibratissimo e deciso solo nelle battute finali. Per l’Umana, dunque, un esordio da prendere con le molle contro una squadra pericolosa sotto canestro, sia al tiro sia ai rimbalzi, mentre non appare imbattibile dalla lunga distanza. Venezia, invece, ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) Parte domani l’die ai blocchi di partenza ci sono due squadre italiane. Sui parquet del Vecchio Continente, infatti, scenderanno l’Umana Reyere la Beretta Famila, con le due squadre che puntano ai playoff. Si parte domani sera a, dove l’Umana riceve il KSC Szekszard, arrivata nel tabellone principale dal torneo di qualificazione. Le due formazioni si sono affrontate pochi mesi fa nella semifinale di Eurocup e le italiane si sono imposte 63-58 al termine di un match equilibratissimo e deciso solo nelle battute finali. Per l’Umana, dunque, un esordio da prendere con le molle contro una squadra pericolosa sotto canestro, sia al tiro sia ai rimbalzi, mentre non appare imbattibile dalla lunga distanza., invece, ...

Advertising

ChiaraBorzi : RT @siciliabasket: Per la prima volta nella storia della pallacanestro italiana un canale televisivo dedicato interamente al basket femmini… - siciliabasket : Per la prima volta nella storia della pallacanestro italiana un canale televisivo dedicato interamente al basket fe… - Jordi_M_B : RT @legabasketfem: Nasce LBF TV canale 411 ?? Per la prima volta nella storia della pallacanestro italiana nasce un canale televisivo temat… - karda70 : #Basket #SerieA1 #Basketfemminile #LBFLive @pfumbertide , buone notizie sui tempi di recupero di #GiuliaCassetta… - SangaMondo : Nasce LBF TV sul canale 411, la TV del basket femminile!: -

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile Eleven Italia annuncia il nuovo servizio di streaming su Elevensports.com ...che includono un'offerta premium con EuroLeague ed Eurocup di basket e la Jupiler Pro League (calcio belga), le rinnovate partnership con la Federazione Pallamano (Serie A maschile e femminile), la ...

Eleven Sport Italia, nuova piattaforma globale: le nuove funzionalità ...che includono un'offerta premium con EuroLeague ed Eurocup di basket e la Jupiler Pro League (calcio belga), le rinnovate partnership con la Federazione Pallamano (Serie A maschile e femminile), la ...

Basket femminile, le migliori italiane della prima giornata di A1: Tassinari trascina la Virtus, Andrè protagonista con Schio OA Sport Basket femminile, Eurolega: Venezia e Schio sognano in grande Parte domani l’Eurolega femminile di basket e ai blocchi di partenza ci sono due squadre italiane. Sui parquet del Vecchio Continente, infatti, scenderanno l’Umana Reyer Venezia e la Beretta Famila Sc ...

Nico Basket: presentata la nuova squadra 2021/22 Presso la sede della Giorgio Tesi Group, il sodalizio valdinievolino si è presentato alla stampa in vista della prossima stagione di A2 La Nico Basket si è presentata questa mattina presso la sede del ...

...che includono un'offerta premium con EuroLeague ed Eurocup die la Jupiler Pro League (calcio belga), le rinnovate partnership con la Federazione Pallamano (Serie A maschile e), la ......che includono un'offerta premium con EuroLeague ed Eurocup die la Jupiler Pro League (calcio belga), le rinnovate partnership con la Federazione Pallamano (Serie A maschile e), la ...Parte domani l’Eurolega femminile di basket e ai blocchi di partenza ci sono due squadre italiane. Sui parquet del Vecchio Continente, infatti, scenderanno l’Umana Reyer Venezia e la Beretta Famila Sc ...Presso la sede della Giorgio Tesi Group, il sodalizio valdinievolino si è presentato alla stampa in vista della prossima stagione di A2 La Nico Basket si è presentata questa mattina presso la sede del ...