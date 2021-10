Basket, Champions League 2021/2022: tutto pronto per l’esordio dell’Happy Casa Brindisi contro l’Hapoel Holorn (Di martedì 5 ottobre 2021) L’attesa sta per finire. Domani sera alle 20:30 inizierà per l’Happy Casa Brindisi la terza Basketball Champions League consecutiva. Dopo la beffa dello scorso anno (dove arrivò l’eliminazione ad un passo dalle Final Eight), la squadra di coach Francesco Vitucci vorrà sicuramente rifarsi e la prima giornata del girone C sarà subito una grande occasione per prendersi una piccola rivincita. I pugliesi infatti affronteranno l’Hapoel Holon, squadra israeliana che proprio nella passata stagione aveva compromesso i giochi di Brindisi sconfiggendo la compagine italiana due volte su due nel girone. La Happy Casa arriverà a questo match con il morale a mille dopo la convincente vittoria in campionato contro la Dinamo Sassari. Dall’altra parte, ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) L’attesa sta per finire. Domani sera alle 20:30 inizierà per l’Happyla terzaballconsecutiva. Dopo la beffa dello scorso anno (dove arrivò l’eliminazione ad un passo dalle Final Eight), la squadra di coach Francesco Vitucci vorrà sicuramente rifarsi e la prima giornata del girone C sarà subito una grande occasione per prendersi una piccola rivincita. I pugliesi infatti affronterannoHolon, squadra israeliana che proprio nella passata stagione aveva compromesso i giochi disconfiggendo la compagine italiana due volte su due nel girone. La Happyarriverà a questo match con il morale a mille dopo la convincente vittoria in campionatola Dinamo Sassari. Dall’altra parte, ...

