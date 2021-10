Basket, Champions League 2021/2022: tutto pronto per l’esordio dell’Happy Casa Brindisi contro l’Hapoel Holon (Di martedì 5 ottobre 2021) L’attesa sta per finire. Domani sera alle ore 20:30 inizierà per l’Happy Casa Brindisi la Basketball Champions League 2021/2022. Dopo la beffa dello scorso anno (dove arrivò l’eliminazione ad un passo dalle Final Eight), la squadra di coach Francesco Vitucci vorrà sicuramente rifarsi e la prima giornata del girone C sarà subito una grande occasione per prendersi una piccola rivincita. I pugliesi infatti ospiteranno al PalaPentassuglia l’Hapoel Holon, squadra israeliana che proprio nella passata stagione aveva compromesso i giochi di Brindisi sconfiggendo la compagine italiana due volte su due nel girone. La Happy Casa, giunta ormai alla terza partecipazione consecutiva nella Basketball ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) L’attesa sta per finire. Domani sera alle ore 20:30 inizierà per l’Happylaball. Dopo la beffa dello scorso anno (dove arrivò l’eliminazione ad un passo dalle Final Eight), la squadra di coach Francesco Vitucci vorrà sicuramente rifarsi e la prima giornata del girone C sarà subito una grande occasione per prendersi una piccola rivincita. I pugliesi infatti ospiteranno al PalaPentassuglia, squadra israeliana che proprio nella passata stagione aveva compromesso i giochi disconfiggendo la compagine italiana due volte su due nel girone. La Happy, giunta ormai alla terza partecipazione consecutiva nellaball ...

