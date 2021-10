Basket, Champions League 2021/2022, Treviso-Riga 91-85: cronaca e tabellino (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella sfida valida per la prima giornata del girone A della Champions League 2021/2022 di Basket, la Nutribullet Treviso Basket supera il VEF Riga per 91-85. Grande vittoria per i padroni di casa, bravi a recuperare uno svantaggio significativo e protagonisti di una ripresa davvero grandiosa. Sugli scudi Dimsa e Sokolowski, ma è Henry Sims il miglior realizzatore di Treviso con 20 punti. Uno in meno di Devondrick Walker, miglior marcatore di tutta la serata. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE cronaca – Buona partenza degli ospiti, che fin da subito dimostrano di non essere venuti in Italia semplicemente in gita bensì a caccia dei due punti. Treviso però reagisce dopo un avvio un po’ a rilento e ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella sfida valida per la prima giornata del girone A delladi, la Nutribulletsupera il VEFper 91-85. Grande vittoria per i padroni di casa, bravi a recuperare uno svantaggio significativo e protagonisti di una ripresa davvero grandiosa. Sugli scudi Dimsa e Sokolowski, ma è Henry Sims il miglior realizzatore dicon 20 punti. Uno in meno di Devondrick Walker, miglior marcatore di tutta la serata. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE– Buona partenza degli ospiti, che fin da subito dimostrano di non essere venuti in Italia semplicemente in gita bensì a caccia dei due punti.però reagisce dopo un avvio un po’ a rilento e ...

zazoomblog : LIVE – Treviso-Riga 77-77 basket Champions League 2021-2022 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Riga #77-77 #basket - sportface2016 : Basket, #ChampionsLeague 2021/2022, #Ludwigsburg-#DinamoSassari 94-81: cronaca e tabellino - zazoomblog : LIVE – Treviso-Riga 29-27 basket Champions League 2021-2022 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Riga #29-27 #basket - BasketUniverso : Champions League di basket: ecco dove vedere le partite di Brindisi, Sassari e Treviso - sportface2016 : #Basket, oggi in tv #Treviso-#Riga: ecco come vedere la sfida di #ChampionsLeague -