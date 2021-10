Basket, Champions League 2021/2022, Ludwigsburg-Dinamo Sassari 94-81: cronaca e tabellino (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella sfida valida per la prima giornata del girone A della Champions League 2021/2022 di Basket, l’MHP Riesen Ludwigsburg supera il Banco di Sardegna Sassari per 94-81. Sconfitta amara per la Dinamo, che paga a caro prezzo un primo quarto da dimenticare e debutta nella competizione con una sconfitta. Bene i soliti Logan e Mekowulu, da rivedere altri aspetti tra cui la fase difensiva. Jonah Radebaugh miglior realizzatore del match con 24 punti cronaca – Avvio complicato per i sardi, che fin da subito subiscono le avanzate offensive degli avversari e subiscono qualcosa di troppo. Il problema sorge quando i problemi arrivano anche in attacco e, oltre a subire molti punti, se ne segnano troppo pochi. Il risultato è un sonoro 27-12 in ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella sfida valida per la prima giornata del girone A delladi, l’MHP Riesensupera il Banco di Sardegnaper 94-81. Sconfitta amara per la, che paga a caro prezzo un primo quarto da dimenticare e debutta nella competizione con una sconfitta. Bene i soliti Logan e Mekowulu, da rivedere altri aspetti tra cui la fase difensiva. Jonah Radebaugh miglior realizzatore del match con 24 punti– Avvio complicato per i sardi, che fin da subito subiscono le avanzate offensive degli avversari e subiscono qualcosa di troppo. Il problema sorge quando i problemi arrivano anche in attacco e, oltre a subire molti punti, se ne segnano troppo pochi. Il risultato è un sonoro 27-12 in ...

Advertising

sportface2016 : Basket, #ChampionsLeague 2021/2022, #Ludwigsburg-#DinamoSassari 94-81: cronaca e tabellino - zazoomblog : LIVE – Treviso-Riga 29-27 basket Champions League 2021-2022 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Riga #29-27 #basket - BasketUniverso : Champions League di basket: ecco dove vedere le partite di Brindisi, Sassari e Treviso - sportface2016 : #Basket, oggi in tv #Treviso-#Riga: ecco come vedere la sfida di #ChampionsLeague - sportface2016 : #Basket, oggi in tv #Ludwigsburg-#Sassari: ecco come vedere la partita di #ChampionsLeague -