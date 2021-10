BANCA DEL FUCINO e TNOTICE: insieme per la nuova Cessione del quinto digitale e green (Di martedì 5 ottobre 2021) Azzerato l’utilizzo della carta e velocizzati i processi operativi. BANCA del FUCINO, capogruppo del Gruppo BANCArio Igea BANCA, insieme a TNOTICE – primo operatore postale digitale in Italia – ha avviato un innovativo processo gestionale integrato che, sfruttando il servizio elettronico di recapito certificato, consentirà di digitalizzare tutti i processi di Front End dei finanziamenti con Cessione del quinto e anticipo TFS. Più in particolare, la nuova tecnologia, completa di firma elettronica, è stata integrata con le procedure gestionali dei finanziamenti con Cessione del quinto (CQS) e di trattamento di fine servizio (TFS) della BANCA, consentendo la completa ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021) Azzerato l’utilizzo della carta e velocizzati i processi operativi.del, capogruppo del Grupporio Igea– primo operatore postalein Italia – ha avviato un innovativo processo gestionale integrato che, sfruttando il servizio elettronico di recapito certificato, consentirà di digitalizzare tutti i processi di Front End dei finanziamenti condele anticipo TFS. Più in particolare, latecnologia, completa di firma elettronica, è stata integrata con le procedure gestionali dei finanziamenti condel(CQS) e di trattamento di fine servizio (TFS) della, consentendo la completa ...

