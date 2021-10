Ballottaggio Formia | chi è Amato La Mura | infettivologo appassionato di sport

(Di martedì 5 ottobre 2021) Con 27,45% delle preferenze è il secondo candidato che a raccolto più voti nelle elezioni amministrative diLaè sostenuto da quattro liste civiche (Primamo il Futuro, Guardare Oltre e Resurgo) e il prossimo 17 e 18 ottobre sarà alcontro Gianluca Taddeo. Leggi anche: Risultati elezioni2021, chi ha vinto? I risultati in tempo reale con proiezioni, percentuali e tutti i dati in diretta dai seggiLae la lotta al covid Da oltre un anno il medicoLaè impegnato nella lotta al covid. È stato infatti dirigente medico di I livello nel reparto di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero die ora è ...

Ufficiali in mattinata i dati che vedono il, a, tra Gianluca Taddeo e Amato La Mura. Al candidato del centrodestra 7507 voti e il 36,6%, a quello di un'alleanza trasversale tra civici, esponenti della Lega e fuoriusciti dal ...Percentuali dacon Merolla al 36%, Mantini al 37%, Di Cori al 21%. Ain lizza c'erano Gianluca Taddeo con 6 liste tra cui Forza Italia e FdI; Amato La Mura con 4 liste; Luca ...Gerardo Stefanelli confermato dagli elettori come primo cittadino di Minturno con 8.008 voti (65,38%). Di seguito i voti delle liste e dei singoli candidati. Fonte dati Comune di Minturno https://www.FORMIA- E’ Gianluca Taddeo con Forza Italia, Fratelli d’Italia e le liste “Taddeo per Formia”, “Periferie al centro”, “Formia Vinci” e “Anima Popolare” a condurre il primo turno della tornata elettora ...