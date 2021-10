BALLANDO, ARISA IN TILT PER IL MAESTRO VITO COPPOLA: “HO AVUTO CULO, GUARDA CHE BELLO!” (Di martedì 5 ottobre 2021) Milly Carlucci accontenta senza dubbio gli occhi dei telespettatori. Un cast di vip bellissimi a BALLANDO e i maestri non sono da meno. VITO COPPOLA, pluripremiato campione di ballo e nuovo MAESTRO dello show di Rai1, ha già instaurato una forte sintonia con ARISA. Poche settimane fa la cantante non aveva voluto accennare qualche passo di danza in tv. Ora si è lasciata andare. Ho AVUTO CULO, GUARDA che BELLO! ARISA è in TILT per VITO COPPOLA. Lo filma mentre si allena alla sbarra, mostrando la sua scultorea forma fisica. Lui la riprende mentre balla, ride e scherza. Di sicuro c’è molto da lavorare. “A tempo di…?”. “Non lo so!”. Ma va bene così, c’è tutto il tempo per ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 5 ottobre 2021) Milly Carlucci accontenta senza dubbio gli occhi dei telespettatori. Un cast di vip bellissimi ae i maestri non sono da meno., pluripremiato campione di ballo e nuovodello show di Rai1, ha già instaurato una forte sintonia con. Poche settimane fa la cantante non aveva voluto accennare qualche passo di danza in tv. Ora si è lasciata andare. Hocheè inper. Lo filma mentre si allena alla sbarra, mostrando la sua scultorea forma fisica. Lui la riprende mentre balla, ride e scherza. Di sicuro c’è molto da lavorare. “A tempo di…?”. “Non lo so!”. Ma va bene così, c’è tutto il tempo per ...

Advertising

bubinoblog : BALLANDO, ARISA IN TILT PER IL MAESTRO VITO COPPOLA: 'HO AVUTO CULO, GUARDA CHE BELLO!' - ibkoala : Ballando con le stelle 2021: tutte le novitá - romapuledrina : @ARISA_OFFICIAL @willycuba65 @Ballando_Rai amore mio ??... cambia stylist! - WSimoSimo : @Andrea18330775 Arisa è a ballando con le stelle - DanielaCraighe2 : @ARISA_OFFICIAL @DonnaModerna Dove sono non ci sono riviste, ma so che lei l'ha vedrò molto presto a Ballando con le stelle. -