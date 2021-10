“Avete sentito? Buttatela fuori”. GF Vip 6, tutti contro Katia Ricciarelli per la gaffe con Giucas Casella (Di martedì 5 ottobre 2021) Giucas Casella è uno dei concorrenti del GF Vip 6, che nelle ultime ore si è aperto con gli altri inquilini e ha raccontato di essere stato con un uomo. “Sono stato con un uomo. È successo, sì! Al giorno d’oggi molti ragazzi lo fanno, ma è normalissimo. Mi ricordo che in collegio, di notte ci si faceva insieme le pipp*. Ma anche le donne lo fanno, io penso sia normalissimo”. Durante la diretta di lunedì 4 ottobre, Alfonso Signorini ha chiamato Giucas Casella per raccontare una parte inedita e profonda che in pochi conoscono. In onda i ricordi di Giucas, dai primi programmi televisivi all’amicizia con Pippo Baudo, fino alla profonda riflessione nella Casa: “L’amore è amore, l’amore è libertà e non deve avere ostacoli o impedimenti. Qualche volta ho fatto sesso con un uomo, per me è normalissimo, non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 ottobre 2021)è uno dei concorrenti del GF Vip 6, che nelle ultime ore si è aperto con gli altri inquilini e ha raccontato di essere stato con un uomo. “Sono stato con un uomo. È successo, sì! Al giorno d’oggi molti ragazzi lo fanno, ma è normalissimo. Mi ricordo che in collegio, di notte ci si faceva insieme le pipp*. Ma anche le donne lo fanno, io penso sia normalissimo”. Durante la diretta di lunedì 4 ottobre, Alfonso Signorini ha chiamatoper raccontare una parte inedita e profonda che in pochi conoscono. In onda i ricordi di, dai primi programmi televisivi all’amicizia con Pippo Baudo, fino alla profonda riflessione nella Casa: “L’amore è amore, l’amore è libertà e non deve avere ostacoli o impedimenti. Qualche volta ho fatto sesso con un uomo, per me è normalissimo, non ...

