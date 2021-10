Aurora Ramazzotti: “Da quando sono piccola si divertono a scrivere titoli beceri su me. Farei L’Isola dei Famosi” (Di martedì 5 ottobre 2021) Aurora Ramazzotti questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv dove si è lamentata del gossip (spesso becero) che viene scritto su lei. “Hanno scritto che mi sono lasciata da Goffredo. Come ho reagito? Ho reagito come tutte le altre volte. Tendo a non prestare troppa attenzione. Dopo una giornata intera ho visto che le persone si stavano preoccupando visto che si sono affezionati a me e a Goffredo e ho deciso allora di fare la smentita. Allo stesso modo l’avevo fatta quando era uscita la notizia di un litigio con la mia amica Sara Daniele. Ormai mi sono abituata”. E ancora: “Tutti i giorni purtroppo finisco al centro di una polemica. E’ da quando sono piccola che si divertono a ... Leggi su biccy (Di martedì 5 ottobre 2021)questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv dove si è lamentata del gossip (spesso becero) che viene scritto su lei. “Hanno scritto che milasciata da Goffredo. Come ho reagito? Ho reagito come tutte le altre volte. Tendo a non prestare troppa attenzione. Dopo una giornata intera ho visto che le persone si stavano preoccupando visto che siaffezionati a me e a Goffredo e ho deciso allora di fare la smentita. Allo stesso modo l’avevo fattaera uscita la notizia di un litigio con la mia amica Sara Daniele. Ormai miabituata”. E ancora: “Tutti i giorni purtroppo finisco al centro di una polemica. E’ dache sia ...

