Atletica | Mondiali 2025 | il Kenya si candida ad ospitare la manifestazione

(Di martedì 5 ottobre 2021) Ilsiperi Campionati del mondo dileggera nel. La città di Nairobi, dunque, andrà a sfidare Tokyo per l’assegnazione dellae, in caso di successo, diventerebbe la prima storica volta per l’Africa. La decisione definitiva sulla sede verrà presa nei prossimi mesi dal comitato World Athletics. Il capo della federazione del, Jackson Tuwei, si è detto fiducioso sull’esito della ‘sfida’ al Giappone: “Abbiamo imparato molte lezioni sull’organizzazione di questi eventi, è il nostro momento per puntare all’evento più importante”. SportFace.

