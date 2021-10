Atletica, domenica sfide tricolori nella 10 km: tutto pronto per i campionati italiani (Di martedì 5 ottobre 2021) nella giornata di domenica 10 ottobre si svolgeranno i campionati italiani della 10 km su strada in quel di Forlì. I titoli in palio saranno quelli delle categorie categorie assoluti, promesse e juniores, in una manifestazione che riprende vita dopo lo stop di un anno, nel 2020, a causa della pandemia. Nel 2019 a trionfare furono Fatna Maraoui e Lorenzo Dini. Sono attesi per giovedì tutti i nomi di tutti gli iscritti. Il tracciato, veloce, scorrevole, con partenza e arrivo nella centralissima piazza Saffi e caratterizzato da due lunghi rettilinei, misura due chilometri e mezzo e va ripetuto per quattro volte. È il terzo anno consecutivo per una rassegna tricolore a Forlì. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021)giornata di10 ottobre si svolgeranno idella 10 km su strada in quel di Forlì. I titoli in palio saranno quelli delle categorie categorie assoluti, promesse e juniores, in una manifestazione che riprende vita dopo lo stop di un anno, nel 2020, a causa della pandemia. Nel 2019 a trionfare furono Fatna Maraoui e Lorenzo Dini. Sono attesi per giovedì tutti i nomi di tutti gli iscritti. Il tracciato, veloce, scorrevole, con partenza e arrivocentralissima piazza Saffi e caratterizzato da due lunghi rettilinei, misura due chilometri e mezzo e va ripetuto per quattro volte. È il terzo anno consecutivo per una rassegna tricolore a Forlì. SportFace.

