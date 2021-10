Atalanta, lungo stop per Pessina. Lesione di secondo grado al flessore della coscia destra (Di martedì 5 ottobre 2021) Brutte notizie per Matteo Pessina e per l’Atalanta: gli esami strumentali di oggi hanno confermato la Lesione di secondo grado al flessore della coscia destra ipotizzata nei giorni scorsi. Il centrocampista azzurro dovrà restare ai box per almeno due mesi, altra tegola per Gasperini dopo gli stop Hateboer e Gosens. Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 ottobre 2021) Brutte notizie per Matteoe per l’: gli esami strumentali di oggi hanno confermato ladialipotizzata nei giorni scorsi. Il centrocampista azzurro dovrà restare ai box per almeno due mesi, altra tegola per Gasperini dopo gliHateboer e Gosens. Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

