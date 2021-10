Atalanta, brutte notizie per Gasperini: Pessina rischia un lungo stop (Di martedì 5 ottobre 2021) La squadra di Gasperini deve fare i conti con una lunga serie di problemi fisici, ultimo quello di Matteo Pessina. Il centrocampista è uscito in barella nel corso della sfida contro il Milan, al momento non si ha ancora una diagnosi esatta ma, le sensazioni non sono positive, anzi. Da capire se si tratti effettivamente di uno stiramento e di quale grado, nella peggiore delle ipotesi potrebbe configurarsi addirittura uno stop di due mesi, che andrebbe a unirsi a quello altrettanto serio di Robin Gosens. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 5 ottobre 2021) La squadra dideve fare i conti con una lunga serie di problemi fisici, ultimo quello di Matteo. Il centrocampista è uscito in barella nel corso della sfida contro il Milan, al momento non si ha ancora una diagnosi esatta ma, le sensazioni non sono positive, anzi. Da capire se si tratti effettivamente di uno stiramento e di quale grado, nella peggiore delle ipotesi potrebbe configurarsi addirittura unodi due mesi, che andrebbe a unirsi a quello altrettanto serio di Robin Gosens. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

serieAnews_com : ?? 'Ci vorranno mesi per riaverli', ancora brutte notizie per l'infermeria dell'#Atalanta - calciomercatoit : ?? #Italia, brutte notizie per #Mancini: dopo #Pessina anche #Zaniolo ko - SimosTwitt : Una delle più brutte partite dell’Atalanta di Gasperini - glooit : Infortunio per Pessina durante Atalanta-Milan: brutte notizie per la Nazionale e Mancini leggi su Gloo… - Paroladeltifoso : Ultim’ora: brutte notizie per l’Atalanta, un giocatore costretto a lasciare il campo -