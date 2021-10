(Di martedì 5 ottobre 2021)ha annunciato poco fa l’arrivo sul mercato dellecon quattro nuovi modelli. Vediamoli insieme Durante l’Amazon Stay Connected Week che ha presentato importanti offerte per quanto riguarda la società di Taipei, è arrivata un’altra importante notizia che sicuramente renderà felice chiunque aveva intenzione di cambiare la propria scheda madre.ha infatti annunciato la disponibilità di ben quattrodella piattaforma: ROG Crosshair VIII Extreme, ROG Strix-E Gaming WiFi II, TUF GamingPro WiFi II e ProArt-Creator WiFi. Andiamo a vederle più da vicino. Ecco le...

tuttoteKit : #Asus: arrivano le nuove schede madri X570 #ProArtX570CreatorWiFi #ROGCrosshairVIIIExtreme… -

Ultime Notizie dalla rete : Asus arrivano

tuttoteK

Annunciata la partnership conRog (Republic of Gamers), storico marchio utilizzato daa partire dal 2006, pioniere nello sviluppo e nella vendita di hardware per computer, periferiche e ...Dopo le prime indiscrezioni trapelate ad agosto ,ora conferme direttamente dal produttore taiwanese che sulla pagina FacebookROG Vietnam ha pubblicato quelle che possiamo definire le ...Asus ha annunciato poco fa l'arrivo sul mercato delle nuove schede madri X570 con quattro nuovi modelli. Vediamoli insieme.Dopo i testi interni avviati a inizio settembre, Samsung ha rilasciato sui flagship Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra la prima beta della sua One UI 4.0 basata su Android 12 a metà del mese s ...