Ascolti tv | il GF approfitta di “Porta a Porta” e si aggiudica la serata

Leggi su 361magazine

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il realitydi una concorrenza debole Il ‘Grande Fratello Vip‘ siladi lunedì 4 ottobre. Il realitydi una concorrenza “debole”. Per la prima volta lo show condotto da Alfonso Signorini non aveva in contemporanea nessuna fiction ma solo “– Speciale Elezioni”, che si è fermato all’8.5% pari 1.431.000 spettatori. Il Grande Fratello Vip 6 ha invece registrato: 3.131.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Rai 2 per il primo appuntamento in primadi Quelli che il Lunedì sono stati registrati 790.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 l’esordio di Mystery Land – La Grande Favola dell’Ignoto ha intrattenuto 782.000 spettatori con il 4% (presentazione di 7 minuti: ...