Ascolti Tv analisi 4 ottobre | Signorini | Mentana e Gruber tra gli eletti | bocciato Vespa ‘Quelli che’ al ralenty su Mistery Land

Leggi su tvzoom

(Di martedì 5 ottobre 2021), top tre: il programma più visto è stato il Tg1 delle 20.00 a 5,255 milioni e 23,3%; poi I Soliti Ignoti a 4,664 milioni e 19,1%; per il Tg5 4,245 milioni e 18,6%. Niente Pizzofalcone, anticipato alla domenica, ma tanti speciali elettorali e due novità ad opporsi al Grande Fratello Vip nella serata tv di lunedì 4. Su Rai1 Porta a Porta versione prima serata post amministrative ha affrontato il GF Vip su Canale 5, con Alfonsoche ha dato molto spazio alla storia e agli amici di Manuel Bortuzzo, ma anche all’outing bisessuale di Giucas Casella che molto ha impressionato Katia Ricciarelli. In tema informazione, oltre a Bruno, sono scesi in campo Enricosu La7, mentre si è buttata naturalmente sul tema Quarta Repubblica, in ordinaria collocazione. Le novità e le ...