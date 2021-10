Ascolti Tv analisi 4 ottobre 2021 | Signorini | Mentana e Gruber tra gli eletti | bocciato Vespa Quelli che al ralenty su Mistery Land

(Di martedì 5 ottobre 2021)tv top tre: il programma più visto è stato il Tg1 delle 20 a 5,255 milioni e 23,3%; poi I Soliti Ignoti a 4,664 milioni e 19,1%; per il Tg5 4,245 milioni e 18,6% Niente Pizzofalcone, anticipato alla domenica, ma tanti speciali elettorali e due novità ad opporsi al Grande Fratello Vip nella serata tv di lunedì 4. Su Rai1 Porta a Porta versione prima serata post amministrative ha affrontato il GF Vip su Canale 5, con Alfonsoche ha dato molto spazio alla storia e agli amici di Manuel Bortuzzo, ma anche all’outing bisessuale di Giucas Casella che molto ha impressionato Katia Ricciarelli. In tema informazione, oltre a Bruno, sono scesi in campo Enricosu La7, mentre si è buttata naturalmente sul tema Quarta Repubblica, in ordinaria collocazione. Le novità e le altre ...

tvzoomitalia : #AscoltiTv analisi 4 ottobre 2021: Signorini, Mentana e Gruber tra gli eletti, bocciato Vespa. Quelli che al ralent… - AntonellaLaTor6 : @LaVeritaWeb Ottima analisi di entrambi ! Sperando che la dx vi ascolti - VinnieVegaPF : @paolomalucelli @IzzoEdo @pbecchi @NicolaPorro @gzibordi Ascolti, ho apprezzato il suo contributo, ho riguardato il… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 3 ottobre 2021, I Bastardi di Pizzofalcone 19.1%, Scherzi a Parte 14.4% - emabrue : Ascolti Tv analisi 3 ottobre 2021: Pizzofalcone scherza con Papi. Fazio fa il solito, Atalanta-Milan sveglia Dazn.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti analisi

... come la seconda serata , ecco cosa è accaduto il 3 ottobre 2021 quali sono lesui dati ... chi potrà gioire per glidel prime time ? E per quanto riguarda le altre fasce, chi ...Ecco cosa è accaduto e quali sono lesui dati di share.tv 3 ottobre : Preserale Su Rai1 L'Eredità " La Sfida dei Sei ha ottenuto un ascolto medio di 2.387.000 spettatori (15,64%) ...Buongiorno, apriamo la nostra newsletter con il banale incidente che ieri, per la prima volta, ha fatto scomparire le piattaforme di Mark Zuckerberg in tutto il mondo: niente Face ...Pazienti.it lancia una campagna di sensibilizzazione sulla salute mentale "Ascoltati, veraMENTE", offrendo un videoconsulto gratuito con uno psicologo.