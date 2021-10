Arriva la delega fiscale | spunta anche il capitolo Iva Ma resta il nodo catasto

(Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo mesi di gestazione laper riscrivere il sistema del prelievo, e adeguare la cornice normativa per un nuovo fisco più semplice e '4.0'. Il documento era stata promesso in un primo ...

Advertising

ansa_economia : Arriva la delega fiscale, spunta anche il capitolo Iva. Dall'Irpef all'Irap raccolti gli input delle Camere. Resta… - augusto_amato : Arriva la delega fiscale, spunta anche il capitolo Iva - Economia - ANSA - RiccardoNatale4 : RT @gr_grim: Lasciatoci alle spalle anche quello scampolo di democrazia (puramente formale) che ci è rimasto, arriva la 'cabina di regia' s… - missypippi : RT @gr_grim: Lasciatoci alle spalle anche quello scampolo di democrazia (puramente formale) che ci è rimasto, arriva la 'cabina di regia' s… - succodilimone1 : RT @gr_grim: Lasciatoci alle spalle anche quello scampolo di democrazia (puramente formale) che ci è rimasto, arriva la 'cabina di regia' s… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva delega

Agenzia ANSA

lafiscale Visto i numerosi rinvii, c'era chi scommetteva che il progetto per la riforma del fisco non sarebbe arrivato prima dei ballottaggi, invece a urne chiuse il premier ha deciso ...lafiscale Laera stata promessa in un primo momento entro il mese di luglio, poi era slittata a settembre e poi ancora a dopo le amministrative. E c'era chi scommetteva che il ...Oggi il governo approva la legge delega sulla riforma fiscale: le novità in arrivo su catasto, terzo scaglione Irpef, abolizione Irap e Iva.Nel testo della legge delega per la riforma fiscale atteso oggi alla cabina di regia politica prima del consiglio dei ministri resta la contestata riforma del Catasto. E si fa largo anche un capitolo ...