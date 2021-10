Arisa | la foto in lacrime su Instagram | “Non ho paura di piangere”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Le fragilità fanno parte di tutte noi, e anche ad una donna forte comepuò capitare di vedere le sue debolezze sopraffarla davanti ad un ostacolo particolarmente difficile da affrontare. Ma lei non se ne vergogna, e anzi ha deciso di mostrarsi pubblicamente proprio in un momento delicato della sua vita, portando alla luce il suo lato più vulnerabile e lanciando un bellissimo messaggio ai fan., le suesuE così, l’artista ha voluto condividere suunache la ritrae con lo sguardo triste e l’espressione corrucciata, il trucco segnato dalleche sono scivolate sul suo volto poco prima che qualcuno la immortalasse. “Io non hodi. Quando è il momento mi aiuta a smacchiare il ...

riflette così su un post pubblicato su Instagram, in unain cui mostra il volto segnato dalle lacrime: 'Io non ho paura di piangere. Quando è il momento mi aiuta a smacchiare il mio cuore ...P.s: Non piango mai due volte per la stessa cosa.' Questo è il lungo post chescrive ai fan, accompagnato da unaartistica con un retrogusto nostalgico segnato dalle lacrime dell'artista ...La cantante di La Notte mostra le proprie fragilità (così come un nuovo hairstyle) sui social, dove rivendica il diritto di essere vulnerabile ...La cantante si mostra affranta su Instagram: "Non ho paura di piangere. Quando è il momento mi aiuta a smacchiare il mio cuore da acari e pappataci" ...