Appalti pubblici | approvata la proposta di legge per il lavoro di qualità

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – Questa mattina, 05 ottobre 2021, la Giunta del Lazio ha approvato ladiche vuole intervenire sulladelnegli. Il testo si rivolge ai casi in cui l’amministrazione regionale gestiscadi servizi ad alta intensità di manodopera e in cui siano coinvolti anche enti e società regionali. “Il nostro principale obiettivo – spiega in una nota Claudio Di Berardino, assessore ale Formazione della Regione Lazio – è quello di introdurre una normativa che salvaguardi in modo significativo ladele la sicurezza, inserendosi nel quadro delle leggi nazionali, coerentemente con i contratti collettivi e capace di promuovere un equilibrio stabile tra ...