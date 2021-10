Anticorpi monoclonali gratis, l’avv. Grimaldi annuncia esposto alla Procura (Di martedì 5 ottobre 2021) – Precisazioni dopo quanto emerso martedì a Fuori dal Coro – Cure domiciliari precoci adeguate e Anticorpi monoclonali, la nostra battaglia, anche legale, come Comitato Cura Domiciliare Covid19 e associazione UCDL, prosegue senza sosta. Aifa e Ministero, in data 29 ottobre 2020, rifiutavano 10.000 dosi di Anticorpi monoclonali offerti gratuitamente dalla Eli Lilly. Come comitato cura domiciliare covid, chiedevamo la consegna del verbale relativo a quella riunione, ottenendo un netto rifiuto. Il Tar del Lazio, in data 14 luglio 2021, poi, accoglieva il ricorso depositato dal comitato “con riferimento a tutti i verbali, documenti ed informazioni relativi alla predetta riunione del 29 ottobre 2020”, ordinandone ad AIFA la consegna. Aifa negava l’esistenza di un verbale e la Corte dei ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021) – Precisazioni dopo quanto emerso martedì a Fuori dal Coro – Cure domiciliari precoci adeguate e, la nostra battaglia, anche legale, come Comitato Cura Domiciliare Covid19 e associazione UCDL, prosegue senza sosta. Aifa e Ministero, in data 29 ottobre 2020, rifiutavano 10.000 dosi diofferti gratuitamente dEli Lilly. Come comitato cura domiciliare covid, chiedevamo la consegna del verbale relativo a quella riunione, ottenendo un netto rifiuto. Il Tar del Lazio, in data 14 luglio 2021, poi, accoglieva il ricorso depositato dal comitato “con riferimento a tutti i verbali, documenti ed informazioni relativipredetta riunione del 29 ottobre 2020”, ordinandone ad AIFA la consegna. Aifa negava l’esistenza di un verbale e la Corte dei ...

Advertising

LaStampa : Anticorpi monoclonali e nuovi farmaci: ecco gli alleati del vaccino contro il Covid - bergonzi_paola : RT @sabrimaggioni: #Aifa sotto inchiesta ?????? Si è detto no ad un farmaco che avrebbe potuto salvare tante vite: anticorpi monoclonali #F… - stfcll60 : RT @sabrimaggioni: #Aifa sotto inchiesta ?????? Si è detto no ad un farmaco che avrebbe potuto salvare tante vite: anticorpi monoclonali #F… - emillyele : RT @jopratix: ?? ANTICORPI MONOCLONALI RIFIUTATI ?? CIRCOLARI CHE VIETANO TAMPONI ?? VERBALI SEGRETI Le denunce di Fuori dal Coro sono terr… - rscalt76 : RT @sabrimaggioni: #Aifa sotto inchiesta ?????? Si è detto no ad un farmaco che avrebbe potuto salvare tante vite: anticorpi monoclonali #F… -