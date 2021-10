Anna Tatangelo | camicetta sbottonata | décolleté da sballo FOTO

Leggi su chenews

(Di martedì 5 ottobre 2021)si è ripresa prima delle prove di All Together Now. La cantante si è mostrata con unstraordinario.(GettyImages)La cantanteè sempre più immersa nei suoi progetti. Un periodo davvero molto importante non solo professionalmente ma anche sentimentalmente. Come ben sappiamo, attualmente ha una relazione con un altro cantante partenopeo: Livio Cori. Laè celebre per la grande ascesa iniziata da Sanremo ma anche per aver fatto coppia, per molti anni, con Gigi D’Alessio. La loro storia è sempre stata molto chiacchierata soprattutto per la differenza di età. Al di là delle voci, i due hanno avuto anche un figlio ma, nonostante questo, hanno deciso poi di separarsi. Entrambi ...