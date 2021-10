Animali da allevamento, al via la campagna che ne tutela il benessere: quali sono le proposte (Di martedì 5 ottobre 2021) È stato presentato un “libro bianco” contenente le linee guida per tutelare gli Animali da allevamento con severe leggi a livello europeo. L’iniziativa, denominata No Animal Left Behind, ha come obiettivo il rispetto di tutti gli Animali e, di conseguenza, un impatto più positivo nei confronti dell’ambiente. Ecco di cosa si tratta e quali sono le proposte in campo. La campagna per il benessere degli Animali da allevamento: No Animal Left Behind No Animal Left Behind è il nome della campagna promossa da Eurogroup for Animals, Animal Equality e molte altre organizzazioni dedite alla protezione degli Animali. Nata dopo mesi di studi e raccolta di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 ottobre 2021) È stato presentato un “libro bianco” contenente le linee guida perre glidacon severe leggi a livello europeo. L’iniziativa, denominata No Animal Left Behind, ha come obiettivo il rispetto di tutti glie, di conseguenza, un impatto più positivo nei confronti dell’ambiente. Ecco di cosa si tratta elein campo. Laper ildeglida: No Animal Left Behind No Animal Left Behind è il nome dellapromossa da Eurogroup for Animals, Animal Ety e molte altre organizzazioni dedite alla protezione degli. Nata dopo mesi di studi e raccolta di ...

Advertising

ruminantia_it : Nuova indagine di #EssereAnimali in un allevamento del #GranaPadano - m_nosk : RT @EssereAnimali: Anche @dissapore parla della nostra ultima indagine che rivela le condizioni di un allevamento di mucche da latte produt… - antorlandi : RT @EssereAnimali: Anche @dissapore parla della nostra ultima indagine che rivela le condizioni di un allevamento di mucche da latte produt… - Anna94198447 : RT @giulia60031200: Per chi sostiene con soddisfazione 'Io compro la carne in un piccolo allevamento dove gli animali vivono felici', e poi… - i_leopardi92 : RT @EssereAnimali: Anche @dissapore parla della nostra ultima indagine che rivela le condizioni di un allevamento di mucche da latte produt… -