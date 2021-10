Angri | da domani solo tre classi restano in dad alla Scuola Galvani

(Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Potranno tornare agià da, mercoledì 6 Ottobre, alcuni degli alunni delladi, mentreper una piccola parte della popolazione studentesca, le tredella sezione B, è stata attivata la didattica a distanza. A fornire rassicurazioni e chiarimenti sulla vicenda del plesso di via Alighieri è stato il sindaco Cosimo Ferraioli specificando che l’rgamento e l’inagibilità di alcuni locali sono dovutirottura incidentale di un boiler al piano superiore della, proprio dove si è registrata una perdita già individuata dai tecnici comunali. Il primo cittadino ha, inoltre, aggiunto che non è crollata nessuna ...

