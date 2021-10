Ancora rincari carburanti Benzina a +10 centesimi in una settimana | al self è a 1 687 euro al litro

(Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo le rilevazioni del Mite, la scorsail prezzo medio dellain modalitàè aumentato di 10,5. Maxi-rincaro anche per il diesel, salito di 13. Il costo del Gpl registra un aumento si 4,8

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ancora rincari

Rai News

dei prezzi dell'energia che negli ultimi mesi proiettano ombre scure sulla ripresa economica globale hanno portato alla richiesta di interventi anche da parte degli Stati Uniti e dell'India ...Dal 2 ottobre Netflix ha aumentato i prezzi del suo tariffario per i nuovi iscritti. Iriguardano, in particolare, due piani: il piano Standard (con visione su 2 schermi ...Poi è successo...I prezzi dei carburanti salgono ancora in scia ai recenti aumenti del prezzo del petrolio e delle quotazioni dei prodotti raffinati nel Mediterraneo. (ANSA) ...Le ampie osservazioni sugli andamenti dell’inflazione, sorvegliata speciale delle banche centrali da quando i prezzi hanno iniziato ad alzare la testa più di quanto fossimo abituati a vedere, hanno sp ...