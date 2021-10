Ancora rincari carburanti. Benzina +1,05 centesimi in una settimana, al self è a 1.687 euro al litro (Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo le rilevazioni del Mite, la scorsa settimana il prezzo medio della Benzina in modalità self è aumentato di 1,05 centesimi. Maxi-rincaro anche per il diesel, salito di 13 centesimi. Il costo del Gpl registra un aumento si 4,8 centesimi Leggi su rainews (Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo le rilevazioni del Mite, la scorsail prezzo medio dellain modalitàè aumentato di 1,05. Maxi-rincaro anche per il diesel, salito di 13. Il costo del Gpl registra un aumento si 4,8

