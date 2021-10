Amministrative Salerno, Cioffi: “Credevo in cambio di passo, ma non ci arrendiamo” (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Dieci anni dopo la mia candidatura a sindaco insieme a 22 compagni di battaglia, e scusate il ritardo, il Movimento 5 Stelle entra nel consiglio comunale di Salerno. E’ il risultato collettivo di 32 cittadine/i che hanno messo tempo, amore, dedizione e passione al servizio della loro città. 32 guerriere/i che hanno lottato insieme e che insieme continueranno ad impegnarsi affinché la mia, la nostra città sia più umana, più impegnata, più al servizio di uno per l’altro”. Così il senatore del Movimento 5 Stelle, Andrea Cioffi. “Certo immaginavo e percepivo come il popolo salernitano fosse stanco di una gestione della città che si è impoverita culturalmente ed economicamente e che riuscire a sconfiggere il “sistema Salerno” fosse possibile ma evidentemente mi sbagliavo. Con i suoi 33 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Dieci anni dopo la mia candidatura a sindaco insieme a 22 compagni di battaglia, e scusate il ritardo, il Movimento 5 Stelle entra nel consiglio comunale di. E’ il risultato collettivo di 32 cittadine/i che hanno messo tempo, amore, dedizione e passione al servizio della loro città. 32 guerriere/i che hanno lottato insieme e che insieme continueranno ad impegnarsi affinché la mia, la nostra città sia più umana, più impegnata, più al servizio di uno per l’altro”. Così il senatore del Movimento 5 Stelle, Andrea. “Certo immaginavo e percepivo come il popolo salernitano fosse stanco di una gestione della città che si è impoverita culturalmente ed economicamente e che riuscire a sconfiggere il “sistema” fosse possibile ma evidentemente mi sbagliavo. Con i suoi 33 ...

