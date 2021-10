Allerta meteo | scuole chiuse martedì 5 ottobre | l’elenco aggiornato

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il maltempo imperversa in alcune regioni italiana.rossa in tre regioni,arancione in altre sette. Le zone interessate sono quelle di Piemonte e Liguria. L'articolo .

RegLiguria : [3/10-14.20] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria a partire dal po… - Corriere : Milano temporali e rischio esondazioni Seveso e Lambro: allerta rossa dalla mezzanotte - RegLiguria : [5/10-9.35] #AllertaMeteoLIG ?? AGGIORNAMENTO ? A seguito del progressivo miglioramento della perturbazione sul… - infoitinterno : Allerta meteo arancione. Previsti temporali e forti raffiche di vento - ASPPILaSpezia : RT @RegLiguria: [5/10-10.00] #AllertaMeteoLIG ? Cessata l’allerta meteo su tutta la Liguria -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meteo

APPROFONDIMENTIMaltempo,rossa su Liguria, Lombardia e Piemonte. Forti... RIETI Temporali e vento forte, maltempo in vista nel Reatino: scatta... CRONACA Maltempo in Liguria, esonda il ...Le previsioni Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una: anche oggi condizioni di intenso maltempo al Nord, segnatamente su Alpi e ...Settimana da allerta meteo in molte regioni d'Italia, ecco in quali si rischia di più, con temporali e piogge frequenti.Italia nella morsa del maltempo. La perturbazione atlantica, battezzata Christian, che si è abbattuta ieri sulle regioni settentrionali e parte dei settori occidentali del Centro-Sud, continuerà a det ...